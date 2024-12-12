Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:04, 12 декабря 2024Путешествия

Раскрыты подробности о напавшем на семерых полицейских в Таиланде русскоговорящем туристе

Напавший на полицейских в Таиланде русскоговорящий турист оказался белорусом
Алина Черненко

Кадр: Bangkok Post

Русскоговорящий турист, устроивший дебош у отеля в Таиланде и напавший на семерых полицейских, оказался белорусом. Подробности о мужчине раскрыло издание Bangkok Post.

Уточняется, что мужчину зовут Сергей А., ему 39 лет. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на правоохранителей. Жена и дети белоруса вернутся на родину без него. Сергея взяли под стражу, он должен предстать перед судом в четверг, 12 декабря.

Полицию вызвали к отелю недалеко от пляжа Карон на острове Пхукет около 3:10 утра по местному времени в среду, 11 декабря. Пьяный иностранец в одних трусах бегал по улице и дрался с полицией и охранниками, которые пытались его усмирить. При этом за происходящим наблюдали плачущие дети мужчины и его супруга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

      У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

      Американской разведке поручили оценить риски поражения Украины

      Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

      В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

      «Аэрофлот» приготовился к поставкам российских самолетов с 2026 года

      США введут в эксплуатацию спутники для наблюдения за российскими космическими аппаратами

      Трампа призвали ускорить доставку военной помощи для Украины ради достижения мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше