Раскрыты подробности о напавшем на семерых полицейских в Таиланде русскоговорящем туристе

Напавший на полицейских в Таиланде русскоговорящий турист оказался белорусом

Русскоговорящий турист, устроивший дебош у отеля в Таиланде и напавший на семерых полицейских, оказался белорусом. Подробности о мужчине раскрыло издание Bangkok Post.

Уточняется, что мужчину зовут Сергей А., ему 39 лет. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на правоохранителей. Жена и дети белоруса вернутся на родину без него. Сергея взяли под стражу, он должен предстать перед судом в четверг, 12 декабря.

Полицию вызвали к отелю недалеко от пляжа Карон на острове Пхукет около 3:10 утра по местному времени в среду, 11 декабря. Пьяный иностранец в одних трусах бегал по улице и дрался с полицией и охранниками, которые пытались его усмирить. При этом за происходящим наблюдали плачущие дети мужчины и его супруга.