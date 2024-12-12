Bangkok Post: слон затоптал туристку в национальном парке Таиланда Фу Крадуенг

Дикий слон затоптал туристку в национальном парке Фу Крадуенг в Таиланде. Об этом пишет местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что 49-летняя Джиранан из тайской провинции Чаченгсау приехала в парк во вторник, 10 декабря. Когда женщина шла по тропе от кемпинга к водопаду Пхен Пхоп Май, на нее напало животное. Очевидцы сообщили о произошедшем смотрителям парка, которые сразу же отправились на место, но обнаружили Джиранан без признаков жизни.

После инцидента тропы парка Фу Крадуенг, по которым гуляют дикие животные, закрыли для безопасности посетителей. Как уточняет источник, это первый случай нападения на человека в этом месте.

В августе в национальном парке Кхао Яй в этой же азиатской стране дикий слон вышел из джунглей и перевернул автомобиль туристов. Инцидент попал на видео, которое набрало более миллиона просмотров.

