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15:02, 12 декабря 2024Путешествия

Слон затоптал туристку в национальном парке Таиланда

Bangkok Post: слон затоптал туристку в национальном парке Таиланда Фу Крадуенг
Алина Черненко

Фото: Felix M. Dorn / Unsplash

Дикий слон затоптал туристку в национальном парке Фу Крадуенг в Таиланде. Об этом пишет местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что 49-летняя Джиранан из тайской провинции Чаченгсау приехала в парк во вторник, 10 декабря. Когда женщина шла по тропе от кемпинга к водопаду Пхен Пхоп Май, на нее напало животное. Очевидцы сообщили о произошедшем смотрителям парка, которые сразу же отправились на место, но обнаружили Джиранан без признаков жизни.

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После инцидента тропы парка Фу Крадуенг, по которым гуляют дикие животные, закрыли для безопасности посетителей. Как уточняет источник, это первый случай нападения на человека в этом месте.

В августе в национальном парке Кхао Яй в этой же азиатской стране дикий слон вышел из джунглей и перевернул автомобиль туристов. Инцидент попал на видео, которое набрало более миллиона просмотров.

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