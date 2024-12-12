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11:26, 12 декабря 2024Экономика

В России создадут рейтинг топ-менеджеров в области ИИ

Александр Ведяхин: вклад нового поколения в развитие ИИ необходимо оценить
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Сбер

«Альянс в сфере искусственного интеллекта» опубликует рейтинг лучших топ-менеджеров России в области ИИ, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в России пока нет наград, которые помогут узнать людей и отрасли, влияющие на развитие и внедрение ИИ.

«Мы считаем, что вклад нового поколения в развитие ИИ необходимо оценить и обеспечить им признание индустрии, чтобы люди вдохновлялись их примером», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в жюри войдут признанные эксперты в сфере ИИ и участники Альянса.

В Сбере отметили, что сбор заявок на участие в рейтинге откроется в начале 2025 года.

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