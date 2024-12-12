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11:04, 12 декабря 2024Спорт

Стало известно о возможном снятии «Химок» с РПЛ

РПЛ Inside: «Химки» могут сняться с чемпионата России из-за ареста Садыгова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Химки» могут не выйти на весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). О возможном снятии клуба с чемпионата России стало известно Telegram-каналу РПЛ Inside.

По информации источника, у клуба имеются серьезные финансовые проблемы. Отмечается, что они усилятся из-за ареста главного инвестора команды Туфана Садыгова.

Как сообщает источник, у команды уже есть четырехмесячный долг перед футболистами и персоналом по зарплате. Из-за невыплаты гонорара игроки «Химок» имеют право расторгнуть контакт с клубом и оформить трансфер в статусе свободного агента.

О задержании Садыгова стало известно 11 декабря. По данным Telegram-канала Baza, его подозревают в мошенничестве. При этом источники утверждают, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом.

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