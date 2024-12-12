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20:02, 12 декабря 2024Путешествия

Турист занялся сексом с местной жительницей на пляже Таиланда и возмутил очевидцев

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Китайский турист занялся сексом с местной жительницей на пляже популярного тайского курорта Паттайя и угодил в полицию. Подробностями истории поделилось издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, на пляже Джомтьен. Возмущенные очевидцы полового акта сообщили о произошедшем в полицию. По их словам, пара больше получаса предавалась страсти в воде у всех на виду и игнорировала замечания прохожих.

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Когда сотрудники туристической полиции прибыли на место, интимная сцена еще не прекратилась. Как пишет источник, офицеры сразу же задержали мужчину, а женщина не хотела вылезать из воды голой и требовала у стражей правопорядка сначала выдать ей одежду.

Нарушителями оказались гражданин Поднебесной в возрасте 50-60 лет и 53-летняя тайка. По словам очевидцев, прежде чем встретиться с иностранцем женщина выпивала в соседнем ресторане. Свидетели видели, как пара о чем-то спорила на берегу, а потом залезла в воду.

«Сначала казалось, что у них была любовная ссора. Но ситуация быстро переросла в нечто неподобающее, что побудило нас обратиться к властям», — рассказал один из очевидцев.

Китайца и его спутницу доставили в полицейский участок Паттайи для дальнейшего расследования. По словам местных властей, инцидент рассматривается в соответствии с законами о непристойном поведении в общественных местах.

В конце ноября в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже на глазах десятков свидетелей. На любовников, которые «возились в песке», обратили внимание отдыхающие.

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