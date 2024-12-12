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11:55, 12 декабря 2024Мир

В ЕС усомнились в способности Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа

Фицо: обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа — риторика
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Обещание избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа объясняется предвыборной риторикой. С таким заявлением в интервью газете Folha de S.Paulo выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Он [Трамп] дал обещание закончить войну в течение 24 часов. Конечно, это была предвыборная риторика, однако ему придется что-то предпринять, и мы уже видим некоторые двусмысленные заявления», — сказал глава словацкого правительства,

Фицо подчеркнул, что в целом «приветствует конструктивный подход» Трампа.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

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