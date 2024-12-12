В Европе пообещали навсегда разорвать связи с Россией в ключевой отрасли

Еврокомиссар по энергетике пообещал разорвать связи с РФ в топливной сфере

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении властей Евросоюза (ЕС) навсегда разорвать связи с России в топливной сфере. Его слова приводит Politico.

Он заявил, что считает своим «главным приоритетом» разработку стратегического долгосрочного плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского Союза с Россией. Йоргенсен также напомнил о важности активного использования возобновляемых источников энергии ради снижения зависимости региона от поставок топлива из РФ.

Подобная стратегия, по его словам, обеспечит Европе более экологичное будущее. «Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — подчеркнул бывший министр климата и энергетики Дании.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Bruegel сообщило о резком снижении поставок российских ископаемых видов топлива в Европу. В конце 2023 года ежемесячный экспорт подобных энергоресурсов в ЕС из РФ сократился в 16 раз в денежном выражении — с максимальных 16 миллиардов долларов в начале 2022-го до примерно 1 миллиарда.

Согласно принятой стратегии, ЕС намерен полностью отказаться от импорта российских ископаемых видов топлива к 2027 году. К настоящему времени избавиться от зависимости в этом вопросе пока не вышло. В 2024-м доля российского газа в структуре европейского импорта стала расти. Во второй половине ноября РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что по итогам сентября Россия с учетом поставок по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ) вернула себе статус главного газового поставщика в ЕС с долей 23,74 процента, который она потеряла к лету 2022 года.