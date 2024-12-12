В Италии заявили о готовности помогать в установлении мира на Украине

Крозетто: Италия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине

Италия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине, а также в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, его слова передает агентство Ansa.

«Я надеюсь как можно скорее поговорить о миротворческой миссии на Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы как нация всегда отличались», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин рассмотрел предложенные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тезисы и предложения о взаимном прекращении огня на Украине и обмене пленными в период Рождества. «Наша цель состояла в том, чтобы Рождество не было омрачено вооруженными действиями», — подчеркнул глава канцелярии Орбана.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение консультаций по установлению мира на Украине и поддерживает усилия Орбана по урегулированию конфликта. «Мы рассчитываем, что консультации по установлению мира на Украине будут продолжены», — отметил он.