В России оценили возможное размещение войск НАТО на Украине

Депутат Чепа назвал катастрофой возможное размещение войск НАТО на Украине

Возможное размещение войск НАТО на территории Украины в текущий момент будет катастрофой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что появление иностранных военных уже после завершения конфликта, в качестве миротворцев, также подлежит внимательному анализу и обсуждению.

«Сейчас идет какая-то противоречивая информация о возможности размещения войск НАТО на Украине. Но главное, что это приведет к еще более катастрофическим последствиям», — подчеркнул политик.

Он добавил, что считает вероятность такого сценария невысокой, и тем не менее добавил, что Россия сегодня должна прилагать все усилия для предотвращения этого, потому что последствия могут быть слишком серьезными.

«В текущей ситуации это недопустимо абсолютно, это катастрофа. После завершения конфликта — надо смотреть, что за военные, что за миротворцы, с какими заданиями. Также многое зависит от условий мирного договора. На ситуацию нужно будет смотреть уже в комплексе», — заключил Чепа.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на территории страны. До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину для обеспечения режима прекращения огня.