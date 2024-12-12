В России полностью обновили морскую группировку ядерных сил

Главком ВМФ России Моисеев: морская группировка ядерных сил полностью обновлена

Морская группировка ядерных сил России полностью обновлена. Об этом заявил главком Военно-морского флота страны Александр Моисеев, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что достаточное количество таких ракет, как «Орешник», отменяет необходимость применения ядерного оружия. Он также подчеркнул, что теперь России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник».

В конце ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину. Тем самым российский президент расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.