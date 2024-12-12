Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:09, 12 декабря 2024Силовые структуры

В Саратове мужчина сдал ходунки ребенка-инвалида на металлолом

В Саратове мужчина украл у ребенка-инвалида ходунки и сдал их на металлолом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

В Саратове мужчина украл у ребенка-инвалида ходунки и сдал их на металлолом, после чего попался полиции. Об этом сообщает «СарИнформ».

Инцидент произошел в начале декабря во дворе дома на улице Менякина. Мать 10-летнего ребенка взяла его на руки и понесла в квартиру после прогулки, оставив ходунки на улице. Когда она вернулась за ними, ходунков уже не было. Мать инвалида обратилась в полицию и написала заявление о краже, оценив ущерб в 18 тысяч рублей.

Вскоре полиция поймала вора — им оказался 53-летний мужчина. Он признался, что сдал ходунки в пункт приема металлолома. Впоследствии их вернули законной владелице, а на мужчину завели уголовное дело.

Ранее Новочеркасский суд вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя, который попытался сжечь свою мать-инвалида. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям о покушении на расправу и об уничтожении чужого имущества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

      Подполье сообщило об ударе в направлении химпроизводства в Павлограде

      В Европе засомневались в наличии у Трампа плана по Украине

      Эрдоган принял госсекретаря США в аэропорту Анкары

      Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

      Подполье заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Полтавы

      Раскрыты подробности дела о педофилии экс-директора челябинского завода

      Российские войска ударили по ангару с техникой ВСУ в Сумской области

      В Раде посоветовали Зеленскому перестать строить из себя «смесь вурдалака с посмешищем»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше