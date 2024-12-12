В Саратове мужчина сдал ходунки ребенка-инвалида на металлолом

В Саратове мужчина украл у ребенка-инвалида ходунки и сдал их на металлолом

В Саратове мужчина украл у ребенка-инвалида ходунки и сдал их на металлолом, после чего попался полиции. Об этом сообщает «СарИнформ».

Инцидент произошел в начале декабря во дворе дома на улице Менякина. Мать 10-летнего ребенка взяла его на руки и понесла в квартиру после прогулки, оставив ходунки на улице. Когда она вернулась за ними, ходунков уже не было. Мать инвалида обратилась в полицию и написала заявление о краже, оценив ущерб в 18 тысяч рублей.

Вскоре полиция поймала вора — им оказался 53-летний мужчина. Он признался, что сдал ходунки в пункт приема металлолома. Впоследствии их вернули законной владелице, а на мужчину завели уголовное дело.

Ранее Новочеркасский суд вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя, который попытался сжечь свою мать-инвалида. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям о покушении на расправу и об уничтожении чужого имущества.