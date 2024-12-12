Ведущая газета США отказалась публиковать фото убийцы миллионера по одной причине

The New York Times отказалась публиковать фото убийцы главы UnitedHealthcare

Газета The New York Times (NYT) запретила редакторам публиковать фотографии 26-летнего Луиджи Манджоне, который подозревается в расправе над главой медицинской страховой компании UnitedHealthcare. Об этом сообщает на своем сайте американский журналист Кен Клиппенштейн.

В распоряжении Клиппенштейна оказалась переписка редакторов ведущей газеты США. Из нее следует, что руководство издания приказало сотрудникам «значительно сократить» использование фотографий лица убийцы миллионера Брайана Томпсона. Кроме того, NYT отказалась публиковать манифест Манджоне.

По словам Клиппенштейна, причиной этого решения является страх, что слишком частое появление лица преступника в публикациях может «вдохновить других на преступления». «Мы все равно не будем публиковать все это, чтобы не усиливать шумиху», — написала редактор NYT Андреа Каннапелл.

Кроме того, в переписке сказано, что высокопоставленные источники, близкие к полиции и властям, которые поставляют газете сенсационные новости, потребовали не публиковать манифест и большинство снимков Манджоне. Клиппенштейн обвинил газету в патерналистском отношении к читателю. Он также заявил, что NYT и другие американские СМИ фактически транслируют исключительно мнение властей из страха потерять инсайдеров.

Журналист обратил внимание, что манифест Манджоне находится в распоряжении у десятков крупнейших изданий страны, однако ни одно из них его не опубликовало. Некоторые выдержки из этого текста появились только на сайте CNN. При этом редакция утверждала, что манифест демонстрирует только то, что молодой человек «не в порядке».

Сам Клиппенштейн полностью опубликовал манифест Манджоне на своем сайте, как только получил его.

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Неизвестный в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.