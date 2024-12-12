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03:41, 12 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ эвакуировали командиров и бросили на гибель свою пехоту в Курахово

Аналитик Гагин: ВСУ бросили на гибель пехоту в Курахово, эвакуировав командиров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуировали технику и командиров из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), бросив свою пехоту на верную гибель. Об этом РИА Новости рассказал военный аналитик Ян Гагин.

По его словам, исходя из данных в украинском сегменте интернета, все командиры уже эвакуировались, эвакуировали практически всю технику, также большую часть операторов дронов. «А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам», — рассказал эксперт.

Ранее Гагин назвал взятие Курахово под контроль российских войск вопросом нескольких дней. Он добавил, что ситуация может в любой момент измениться, например, ВСУ успеют перегруппироваться или усилить свои подразделения, подтянуть резервы.

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