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10:49, 12 декабря 2024Из жизни

Женщина похудела на 82 килограмма из-за одного словосочетания в медицинской карте

В Великобритании женщина испугалась своего диагноза и похудела на 82 килограмма
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщина сбросила 82 килограмма с помощью диет и упражнений и продолжила пить вино и есть шоколад. Об этом пишет Daily Mail.

52-летняя Али Риджли рассказала, что всегда была пухлым ребенком, но осознала это только в колледже. Она присоединилась к группе по похудению Slimming World, но не продержалась там долго из-за проблем с мотивацией. Все изменилось, когда в 2019 году женщина увидела в своей медицинской карте диагноз «морбидное ожирение». Это словосочетание так испугало ее, что она снова обратилась к Slimming World.

Тогда Риджли встала на весы и узнала, что весит 146 килограммов. «Мужчина у весов сказал мне: "Не волнуйся, сейчас ты в последний раз видишь эту цифру"», — рассказала она. Он оказался прав. В 2024 году Риджли, похудевшая до 63 килограммов, получила специальную награду Slimming World «Женщина года». Все это время ее поддерживали бойфренд и дочь.

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Риджли начала готовить для себя сама и перестала питаться нездоровой пищей на ходу. При этом женщина отметила, что не ставит себе запретов и иногда может потакать своим желаниям. Добившись цели, Риджли начала вести танцевальные курсы. Сейчас она готовится к своему первому марафону.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 59 килограммов благодаря фастфуду. В фастфуд-ресторанах она посоветовала заказывать салаты с курицей, небольшие куски жареного куриного филе, омлет или яйца, а также бургер в салатных листьях.

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