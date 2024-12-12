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19:46, 12 декабря 2024Путешествия

Женщина сбила на машине туристку в канун Рождества и избежала тюрьмы

Водитель машины на Майорке сбила британскую туристку и избежала тюрьмы
Алина Черненко

Фото: Andrea Comas / Reuters

Водитель машины на испанском острове Майорка сбила британскую туристку и ее бойфренда в канун Рождества и избежала тюрьмы. Об этом пишет портал National World.

Уточняется, что трагедия произошла еще в 2022 году, но решение суда объявили только сейчас. 32-летняя Дженнифер Уорт приехала в Испанию на зимние каникулы со своим молодым человеком Джеймсом Джеффкоутом. Когда туристы стояли в пешеходной зоне, собираясь перейти дорогу, в них сзади въехал автомобиль, за рулем которого находилась Анна Каролина Линделл Санчес. В результате ДТП мужчина получил травмы, а его спутницу спасти не удалось.

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Испанский судья заявил, что действия женщины не являются преступным поведением, несмотря на то, что ее автомобиль не проходил техосмотр и у него были плохие шины. Отец жертвы аварии, Майкл Уорт, возмутился таким решением.

«Я был на суде, и все прошло не так, как мы предполагали. Никто не призывал отправить эту женщину гнить в тюрьме до конца ее дней. Но я бы подумал, что условный срок и запрет на вождение — справедливое наказание для человека, чьи действия привели к потере жизни», — отметил он, добавив, что авария произошла из-за того, что Санчес на несколько секунд отвела взгляд от дороги.

В конце ноября пенсионерку сбила машина во время ее отпуска в американском штате Миссури. Пожилая женщина, которая приехала в США из Шотландии, лишилась части черепа и впала в кому.

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