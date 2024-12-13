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16:31, 13 декабря 2024Экономика

Декоративные крысы сбежали от хозяйки в Подмосковье и начали бесконтрольно размножаться

Жительница Воскресенска развела дома 131 крысу
Мария Черкасова

Фото: Horvath82 / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Воскресенска случайно развела дома более 130 крыс, сообщает 360.ru в Telegram-канале.

Сообщается, что сначала у женщины жили три декоративные крысы, но они сбежали и начали бесконтрольно размножаться. Очевидно, грызуны сбежали от хозяйки через дыру в стене: на опубликованном журналистами видео показано, что крыса белого цвета забегает в квартиру из такой дыры. Кроме того, дома обнаружились кошки и тараканы.

Сначала на ситуацию обратили внимание жители подъезда, которые почувствовали зловонный запах, доносящийся из квартиры. Они обратились к волонтерам из Московского сообщества спасения декоративных крыс, которые впоследствии и обнаружили в квартире антисанитарные условия со множеством грызунов и тараканов.

Известно, что волонтеры пока нашли дома не всех крыс — вскоре они вернутся и продолжат отлов. Также сообщается, что при первом визите волонтеров одна из крыс родила в переноске сразу 14 детенышей.

Ранее стало известно, что москвичка развела дома более 80 кошек. Соседи рассказали, что женщина не живет в квартире, а только изредка заходит туда по вечерам покормить своих многочисленных питомцев. Самим же соседям приходится страдать от неприятного запаха.

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