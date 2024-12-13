Еще две страны захотели присоединиться к БРИКС

Рябков: Куба и Боливия могут стать странами-партнерами БРИКС

Куба и Боливия захотели присоединиться к БРИКС в качестве стран-партнеров. Это может произойти уже 1 января 2025 года, сообщил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Они входят в группу, которая получила приглашение. Мы уверены, что все получится с точки зрения их подключения в качестве партнеров», — сказал он.

Дипломат отметил, что переговоры по вопросу приглашения Кубы и Боливии в БРИКС в качестве партнеров пока не завершились, но Москва еще не получала отказов. По его словам, это связано с тем, что приглашение в группу является «большой, серьезной перспективой».

Ранее власти Малайзии ответили БРИКС, что согласны стать страной-партнером объединения. Об этом заявил посол этой страны в Москве Чеонг Лун Лай.