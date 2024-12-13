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13:19, 13 декабря 2024Спорт

Министр спорта и глава ОКР Дегтярев назвал цель дискриминации российских атлетов

Михаил Дегтярев: российских спортсменов хотят заставить хлопнуть дверью
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев назвал цель, которую преследуют международные спортивные организации, подвергая дискриминации отечественных атлетов. Его слова приводит Sport24.

По мнению функционера, россиян хотят заставить хлопнуть дверью. «Результат такого будет предсказуем — возвращение нашего спорта через десятилетие после изоляции или вообще никогда», — заявил Дегтярев.

Министр спорта добавил, что сейчас важно избежать эмоций и дать возможность россиянам выступать на международных турнирах. «Они не отказались от гражданства. Нам надо прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие хотят возвращения России в олимпийское движение», — заявил Дегтярев.

13 декабря министра спорта избрали президентом ОКР. Он был единственным кандидатом на этот пост.

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