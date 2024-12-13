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17:11, 13 декабря 2024Мир

На Западе заявили об ожидании США нового запуска «Орешника»

FT: Белый дом ожидает нового ответного удара «Орешником» по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

В Белом доме ожидают нового удара новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник» по украинской территории в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу с помощью американского дальнобойного оружия ATACMS. Об этом сообщает The Finacial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вполне возможно, что Россия совершит новый запуск "Орешника" по Украине уже в ближайшие дни», — передает издание слова источника из Совета нацбезопасности США.

По его словам, в Вашингтоне рассматривают запуск ракеты как «инструмент устрашения украинских властей и их союзников».

11 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение «Орешника» стало предупредительным сигналом для всех недружественных западных стран. По его словам, этот сигнал в первую очередь адресован «деятелям за океаном и полностью потерявшим берега их клиентам в Европе».

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