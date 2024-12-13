«Нафтогаз» победил по делу о национализации имущества в Крыму

«Нафтогаз Украины» сообщил о победе в Нидерландах по иску об имуществе в Крыму

Верховный суд Нидерландов принял решение отказать России в удовлетворении жалобы по поводу решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба из-за национализации имущества «Нафтогаза» в Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

Это уже второе решение нидерландских судов, которое подтверждает позицию «Нафтогаза» в исполнительных производствах по взысканию задолженности. Временно исполняющий обязанности председателя правления компании Роман Чумак поблагодарил советников Covington & Burling и NautaDutilh за проделанную работу.

В октябре этого года окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» и еще пяти компаний группы и наложил арест на ряд объектов недвижимости и некоторые другие активы, принадлежащие России в Финляндии. Это первый ставший публичным случай ареста российских активов за пределами Украины во исполнение решений Гаагского арбитража относительно Крыма.

Арбитражный суд в Гааге ранее обязал Москву выплатить украинской компании пять миллиардов долларов, что равно стоимости активов группы до момента их экспроприации. Так как российская сторона отказывается исполнять решение, «Нафтогаз» пытается использовать все доступные механизмы для взыскания средств.

Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с вопросом относительно активов в Крыму.