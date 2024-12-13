В России отреагировали на новый пакет помощи США Украине на полмиллиарда долларов

Депутат Чепа: поддержка Украины со стороны США оттягивает переговоры

Поддержка Украины со стороны США усугубляет ситуацию и оттягивает переговоры, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На сообщения о новом пакете помощи Киеву он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства против беспилотников, противотанковые вооружения, оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

«Администрация [президента США Джо] Байдена продолжает активно помогать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, видно, есть между ними какие-то определенные договоренности. Мы слышим уже призывы к [избранному президентом США Дональду] Трампу, чтобы он прекратил все эти поставки, мы слышим все более и более противоречивые голоса в странах НАТО, но тем не менее определенная поддержка идет. Это усугубляет ситуацию. Это не дает возможности даже какого-то подхода к рассмотрению переговорного процесса. Делается все, чтобы его оттянуть, чтобы не дать возможности и мирных переговоров, и приступить в США к разборкам вокруг той поддержки, которую США осуществляли для Украины», — поделился депутат.

Ранее назначенный Трампом на должность главы ФБР Кэш Патель рассказал, что планирует провести расследование против Зеленского. Он хочет выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавал ли украинский лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона. По мнению Чепы, подобное расследование приведет к посадкам демократов, так как часть денег, предназначенных для помощи Украине, оставалась в США.

