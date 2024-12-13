Противники Шольца решили поддержать его ради России

Politico: противники Шольца из партии АдГ решили поддержать его ради России

Политические противники канцлера ФРГ Олафа Шольца из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) решили поддержать его ради недопущения эскалации в отношениях с Россией. Об этом пишет Politico.

16 декабря парламент Германии проведет обсуждение вопроса о доверии правительству Шольца. Если ему будет вынесен вотум недоверия, в феврале 2025 года состоятся досрочные выборы.

Ожидается, что большинство из 733 законодателей страны выразят недоверие политику. Проигрыш в голосовании является необходимым шагом, чтобы подготовить почву для проведения досрочных выборов после того, как в ноябре распалась трехпартийная коалиция Шольца.

Некоторые члены партии АдГ уже заявили, что планируют поддержать Шольца из-за опасений, что вероятный следующий канцлер, Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза (ХДС), может втянуть Германию в вооруженный конфликт. Он выступает за более агрессивную поддержку Украины по сравнению с Шольцем.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц пообещал предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. Шольц выступает против поставок Taurus Киеву.