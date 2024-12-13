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07:33, 13 декабря 2024Экономика

Россиянам предсказали подорожание готовой еды

«Известия»: в 2025 году цены на готовую еду вырастут на 10-15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

В 2025 году россиян ждет неизбежное повышение цен на готовую еду. Об этом сообщили аналитики компании Dostaевский. Их процитировали «Известия».

В среднем по рынку цены вырастут на 10-15 процентов. Причины такой динамики — подорожание сырья и инфляция. Кроме того, эксперты ждут снижения покупательной способности населения, и как следствие замедления роста рынков товаров повседневного спроса и доставки еды, которые прежде росли бурными темпами.

Аналитики предсказывают, что падение покупательной способности населения обернется ростом популярности пекарен, небольших кафе, предлагающих доступные цены и быстрое обслуживание.

Ранее появился прогноз, что инфляция на конец 2024 года может достичь 10-11 процентов. По другим данным, в ноябре инфляция выросла на 1,43 процента, что стало рекордом с 2002 года. В октябре рост цен показал почти двукратное ускорение.

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