Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия — Бундеслига|14-й тур
Эмполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|16-й тур
Тулуза
Сегодня
22:45 (Мск)
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|15-й тур
Вальядолид
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания — Примера|17-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:28, 13 декабря 2024Спорт

Российский пловец стал трехкратным чемпионом мира

Российский пловец Мирон Лифинцев стал трехкратным чемпионом мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Спортсмен преодолел дистанцию за 22,47 секунды. Таким образом он стал трехкратным чемпионом мира.

До этого Лифинцев выиграл золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров, а также на дистанции 100 метров на спине.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также сняты ограничения по индивидуальным стартам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Москвичей предупредили об усилении ветра и снегопадах

      Команда Трампа провела переговоры о завершении украинского конфликта

      Мессенджер Viber использовали для дестабилизации обстановки в России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в откровенном бикини

      Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой

      Проезд большегрузов в направлении КПП «Верхний Ларс» ограничили

      Байру официально стал премьером Франции

      Риелтор уберег российскую пенсионерку от уловки аферистов

      Британского наемника на Украине застрелил другой иностранец

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше