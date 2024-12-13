Российский пловец стал трехкратным чемпионом мира

Российский пловец Мирон Лифинцев стал трехкратным чемпионом мира

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Спортсмен преодолел дистанцию за 22,47 секунды. Таким образом он стал трехкратным чемпионом мира.

До этого Лифинцев выиграл золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров, а также на дистанции 100 метров на спине.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также сняты ограничения по индивидуальным стартам.