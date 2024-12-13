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21:24, 13 декабря 2024Экономика

Риелтор уберег российскую пенсионерку от уловки аферистов

В Саратове риелтор спас пенсионерку, решившую продать жилье по указке аферистов
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Саратове риелтор уберег пенсионерку от необдуманной сделки с жильем. На продажу квартиры ее надоумили мошенники, передает пресс-служба местного управления МВД.

В свои сети махинаторы затянули жительницу Волжского района города Саратова. Поверив увещеваниям телефонных аферистов, она перевела на неизвестные реквизиты почти 7,5 миллиона рублей. Вскоре аферисты решили посягнуть на жилплощадь пенсионерки. Горожанку проинструктировали продать квартиру, пообещав, что сделка пройдет фиктивно. Указание не вызвало у женщины подозрений, и она приступила к поиску покупателей. Для этого саратовчанка наняла агента по недвижимости. Риелтора насторожило, что пенсионерка настаивала на наличном расчете, а с переездом не торопилась. Сделка была уже завершена, когда агент обратился в полицию. Женщину удалось вовремя отговорить от перевода средств, благодаря чему она не лишилась 4,8 миллиона рублей.

С аферистами столкнулась также жительница Заводского района. В телефонном разговоре злоумышленник заявил, что в силу вступил новый закон, запрещающий хранение крупных сумм наличными дома. Эти накопления ее убедили перевести на «безопасный» счет, а вдобавок предложили воспользоваться специальной услугой — передать всю имеющуюся в квартире наличность через курьера. Только после того как россиянка вручила ему 600 тысяч рублей, она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась и полицию. Курьера успели задержать, и деньги вернулись хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Уфе. В разговоре с риелтором пенсионер признался, что продажа квартиры необходима для решения проблем с медицинским полисом. Аферисты заявили, что у документа вышел срок действия, и пригрозили мужчине уголовной ответственностью.

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