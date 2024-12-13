Стали известны подробности массированного удара по Украине

Rusvesna: ВС России наносят массированный удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (Rusvesna).

«Массированная атака по объектам врага», — говорится в публикации.

«Военкоры Русской весны» также напомнили, что взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. Кроме того, как отмечается, в Одессе поднимается столб дыма. Предварительно, нанесен удар по подстанции.

13 декабря по всей Украине действует воздушная тревога. Российские войска наносят массированный удар. Как сообщалось, военные РФ запустили 120 ракет.