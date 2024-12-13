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12:51, 13 декабря 2024Силовые структуры

Уголовное дело кота Твикса прекращено

Уголовное дело кота Твикса прекращено из-за недоказанности умысла
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «ВКонтакте»

Уголовное дело кота Твикса прекращено из-за недоказанности умысла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, виновных в деле нет. Однако адвокат с решением не согласен и будет его обжаловать.

По информации «КП» со ссылкой на источник, близкий к силовым ведомствам, дело закрыто из-за «отсутствия события преступления», так как привлечь высадившего из тамбура кота мужчину к уголовной ответственности невозможно из-за отсутствия у него преступного умысла.

Ранее установили, что кот выбрался из переноски в 12:23 по московскому времени 11 января. В это время поезд находился на станции Киров. Пассажиры сообщили проводнице о коте, который ходил без хозяина по вагону. После того как женщина предприняла попытку найти владельца животного, она попросила одного из мужчин выставить кота на улицу. Это произошло за две минуты до отправления состава. Замерзшего Твикса нашли 20 января. Следствие квалифицировало инцидент как жестокое обращение с животным. Проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

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