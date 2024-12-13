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11:31, 13 декабря 2024Экономика

Российскому фондовому рынку предсказали дальнейшее падение

Брокер Антонов предположил новое падение индекса Мосбиржи ниже 2300 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Снижение российского фондового рынка продолжится на фоне принятия его участниками неизбежности повышения ключевой ставки Банка России. Такое предположение в комментарии РБК высказал глава направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Он предсказал, что при негативном сценарии индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2300 пунктов. В начале торгового дня пятницы, 13 декабря, он находится в районе 2480 пунктов.

По словам Антонова, состояние рынка определяет страх по поводу более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Если в ноябре аналитики говорили о росте ставки до 23 процентных пунктов, то сейчас уже появились ожидания 25 процентов. Как вариант, в регуляторе могут дать сигнал о дополнительном повышении позднее.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке, состоится через неделю, 20 декабря. По итогам прошлого заседания 25 октября регулятор предупредил, что ставка может вырасти до 23 процентов, если ситуация по инфляции не начнет приходить в норму.

Однако в ноябре и особенно в начале декабря рост цен не просто не замедлился, а ускорился до рекордного за десятилетия уровня. В последний раз месячная инфляция в ноябре (1,43 процента) была выше в 2002 году, но в начале декабря ситуация существенно усугубилась.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк предположила, что если инфляция не начнет замедляться, то к концу года она может разогнаться до 10-11 процентов. О возможности двузначного роста цен предупреждают и другие эксперты.

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