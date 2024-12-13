Российскому фондовому рынку предсказали дальнейшее падение

Брокер Антонов предположил новое падение индекса Мосбиржи ниже 2300 пунктов

Снижение российского фондового рынка продолжится на фоне принятия его участниками неизбежности повышения ключевой ставки Банка России. Такое предположение в комментарии РБК высказал глава направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Он предсказал, что при негативном сценарии индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2300 пунктов. В начале торгового дня пятницы, 13 декабря, он находится в районе 2480 пунктов.

По словам Антонова, состояние рынка определяет страх по поводу более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Если в ноябре аналитики говорили о росте ставки до 23 процентных пунктов, то сейчас уже появились ожидания 25 процентов. Как вариант, в регуляторе могут дать сигнал о дополнительном повышении позднее.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке, состоится через неделю, 20 декабря. По итогам прошлого заседания 25 октября регулятор предупредил, что ставка может вырасти до 23 процентов, если ситуация по инфляции не начнет приходить в норму.

Однако в ноябре и особенно в начале декабря рост цен не просто не замедлился, а ускорился до рекордного за десятилетия уровня. В последний раз месячная инфляция в ноябре (1,43 процента) была выше в 2002 году, но в начале декабря ситуация существенно усугубилась.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк предположила, что если инфляция не начнет замедляться, то к концу года она может разогнаться до 10-11 процентов. О возможности двузначного роста цен предупреждают и другие эксперты.