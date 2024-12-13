В АТОР высказались о словах вице-президента о «воспитании» абхазского бизнеса

АТОР: слова вице-президента Мурадяна об абхазском бизнесе вырваны из контекста

Заявление вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса вырвано из контекста и основано на некорректно интерпретированных цитатах экспертов организации. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

«Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации для того, чтобы отдых гостей из России с оплаченными заранее бронированиями проходил комфортно и безопасно», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что решение об ограничении на турпоток является «воспитательной работой». «Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента [когда Россия получала бы преференции], поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики», — цитировало издание Мурадяна.