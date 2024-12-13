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22:41, 13 декабря 2024Мир

В Германии решили более активно выступать за введение санкций против Грузии

МИД Германии намерен более активно выступать за введение санкций против Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

МИД Германии планирует в ближайшее время более активно выступать за введение санкций Евросоюза против Грузии. Об этом написало издание Spiegel.

«Министерство иностранных дел хочет активнее выступать за возможные санкции ЕС против правительства Грузии», — написало издание.

Как уточняется, в МИД особенно активно за санкции в отношении руководства Грузии выступает госминистр по делам Европы Анна Люрман.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят новые возможные санкции против Грузии на заседании, которое пройдет 16 декабря.

До этого Соединенные Штаты решили ввести визовые ограничения против грузинских чиновников. В Госдепе объяснили, что такие меры приняты против тех, кто «ответственен или причастен к подрыву демократии» в стране.

Ранее в Тбилиси заявили, что на фоне того, как власти США закрывали глаза на нарушение прав человека при бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, их решение ввести санкции против республики выглядит непонятным и бессмысленным.

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