В регионе России саперы обезвредили упавший на территории частного дома украинский дрон

В Курской области обезвредили упавший на территории частного дома дрон ВСУ

В Курской области саперы обезвредили упавший на территории частного дома украинский дрон, передает ТАСС.

По данным МЧС, в результате применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов по региону России один из них упал на территории частного сектора.

Выехавшие на место специалисты обезвредили и уничтожили боевую часть и элементы ударного беспилотника ВСУ.

Как уточняет агентство со ссылкой на вводный пиротехнический отряд МЧС, всего с начала августа в приграничье были обезврежены и уничтожены более 1 838 взрывоопасных предметов.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили и уничтожили сотни суббоеприпасов ракеты ATACMS, а также более 50 суббоеприпасов HIMARS.