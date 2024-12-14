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15:47, 14 декабря 2024Спорт

Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста

Агент Чистяков: хоккеист Овечкин хочет вернуться после перелома до конца года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Глеб Чистяков, агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, назвал сроки возвращения спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

Чистяков заявил, что Овечкин хочет вернуться в состав команды после перелома до конца года. «Но финальное слово будет за врачами команды», — подчеркнул он.

10 декабря владелец «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис рассказал о восстановлении травмированного капитана команды Александра Овечкина. Он заявил, что нападающий будет восстанавливаться еще две-три недели.

С 19 ноября Овечкин восстанавливается после перелома ноги. Он уже начал индивидуальные тренировки на льду.

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