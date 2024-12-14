Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста

Агент Чистяков: хоккеист Овечкин хочет вернуться после перелома до конца года

Глеб Чистяков, агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, назвал сроки возвращения спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

Чистяков заявил, что Овечкин хочет вернуться в состав команды после перелома до конца года. «Но финальное слово будет за врачами команды», — подчеркнул он.

10 декабря владелец «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис рассказал о восстановлении травмированного капитана команды Александра Овечкина. Он заявил, что нападающий будет восстанавливаться еще две-три недели.

С 19 ноября Овечкин восстанавливается после перелома ноги. Он уже начал индивидуальные тренировки на льду.