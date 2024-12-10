Владелец «Вашингтона» рассказал о восстановлении Овечкина

Владелец «Вашингтона» Леонсис: Овечкин будет восстанавливаться две-три недели

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис рассказал о восстановлении травмированного капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Леонсис заявил, что нападающий будет восстанавливаться еще две-три недели. «Я не хочу, чтобы он торопился», — подчеркнул владелец команды.

Также Леонсис поделился отношением россиянина к погоне за рекордом Уэйна Гретцки. «Овечкин всегда говорил нам: "Я не хочу просто побить рекорд; я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу побить рекорд". Вы могли видеть, что он был действительно увлечен этим, потому что команда играет хорошо», — отметил он.

Ранее стало известно, что в НХЛ подготовили план чествования Овечкина, когда он побьет рекорд Гретцки. Согласно задумке, сразу после исторического гола матч будет остановлен для празднования.

С 19 ноября Овечкин восстанавливается после перелома ноги. Он начал индивидуальные тренировки на льду.