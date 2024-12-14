Бывший тренер «Вашингтона» рассказал о нарушении Овечкиным режима

Бывший тренер «Вашингтона» Будро заявил, что Овечкин нарушал комендантский час

Бывший главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брюс Будро в подкасте Spittin’ Chiclets рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин нарушал режим.

Специалист вспомнил, что хоккеист в молодости не соблюдал комендантский час, введенный в команде. Будро заявил, что звонил Овечкину для проверки, а тот находился в клубах с громкой музыкой. «Все, что можно было услышать, — это русская электронная музыка на заднем плане», — поделился подробностями он.

Будро был главным тренером «Вашингтона» с 2007 по 2012 год. Овечкин, который в данный момент является капитаном «Кэпиталс», выступает за команду с 2005 года.

Овечкин с 19 ноября восстанавливается после перелома ноги. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах НХЛ ему остается 26 шайб.