Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Майнц
Сегодня
17:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|14-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Марсель
Сегодня
19:00 (Мск)
Лилль
Франция — Лига 1|15-й тур
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Венеция
Италия — Серия А|16-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:49, 14 декабря 2024Спорт

Бывший тренер «Вашингтона» рассказал о нарушении Овечкиным режима

Бывший тренер «Вашингтона» Будро заявил, что Овечкин нарушал комендантский час
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Бывший главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брюс Будро в подкасте Spittin’ Chiclets рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин нарушал режим.

Специалист вспомнил, что хоккеист в молодости не соблюдал комендантский час, введенный в команде. Будро заявил, что звонил Овечкину для проверки, а тот находился в клубах с громкой музыкой. «Все, что можно было услышать, — это русская электронная музыка на заднем плане», — поделился подробностями он.

Будро был главным тренером «Вашингтона» с 2007 по 2012 год. Овечкин, который в данный момент является капитаном «Кэпиталс», выступает за команду с 2005 года.

Овечкин с 19 ноября восстанавливается после перелома ноги. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах НХЛ ему остается 26 шайб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

      Рогов прокомментировал смену командующего группировкой «Донецк» ВСУ

      Сербия отказалась вводить санкции против России

      В ВСУ назвали причину краха на одном из направлений

      Российские десантники сняли атаку на ВСУ под Курском от первого лица

      Литовскую спортсменку дисквалифицировали за антироссийскую футболку

      Российская ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников ВСУ

      Российские войска нанесли удары по складам украинских БПЛА

      Полиция нашла подбросившую ребенка чужой семье из страха перед родственниками россиянку

      Движение по трассе М-4 «Дон» временно перекрыли из-за массового ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше