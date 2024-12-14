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09:00, 14 декабря 2024Мир

Глава командования Вооруженных сил США встретился с министром обороны Израиля

CENTCOM: глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля Кацем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Майкл Курилла

Майкл Курилла. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Глава центрального командования Вооруженных сил (ВС) США Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем. Об этом сообщает CENTCOM.

«Генерал Курилла посетил 11-13 декабря Израиль по приглашению начальника израильского штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем», — сказано в сообщении.

Также глава командования ВС США встретился с командующим северным военным округом Израиля генерал-майором Ори Гордином. Военные, в частности, обсудили ряд вопросов региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии.

12 декабря стало известно, что Майкл Курилла посетил Ливан для переговоров о реализации договоренности о прекращении огня. Так, американский генерал встретился с командующим ливанской армией Джозефом Ауном, а также с генерал-майором Джаспером Джефферсом,

Ранее в США высказали мнение, что победа сирийского президента Башара Асада или террористических группировок в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон сопряжен с рисками для Тель-Авива.

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