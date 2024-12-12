Глава Центрального командования ВС США посетил Ливан

Глава Центрального командования ВС США Курилла посетил Ливан

Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Майкл Курилла посетил Ливан для переговоров о реализации договоренности о прекращении огня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование.

Отмечается, что американский генерал встретился с командующим ливанской армией Джозефом Ауном, а также с генерал-майором Джаспером Джефферсом, который является сопредседателем механизма по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, ее влияние на стабильность в регионе.

Ранее США призвали Израиль проводить операции в Ливане против шиитской группировки «Хезболла» более аккуратно.