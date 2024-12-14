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03:25, 14 декабря 2024Россия

Губернатор Орловской области прокомментировал атаку БПЛА на регион

Клычков: в результате атаки БПЛА в Орловской области загорелось топливо
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекте инфраструктуры загорелось топливо. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал глава российского региона.

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Официальной информации на тот момент не было.

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