Губернатор Орловской области прокомментировал атаку БПЛА на регион

Клычков: в результате атаки БПЛА в Орловской области загорелось топливо

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекте инфраструктуры загорелось топливо. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал глава российского региона.

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Официальной информации на тот момент не было.