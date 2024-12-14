Путин заявил о спросе России на ветеранов СВО

Путин: Россия нуждается в ветеранах СВО

Россия нуждается в ветеранах специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается», — заявил Путин, высказываясь о программе «Время героев».

Российский президент назвал результаты выборов разного уровня по всей стране в 2024 году, где поддержку избирателей получили более 300 кандидатов, неслучайными. «Таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность, профессионализм», — заключил он.

Ранее Путин высказался об участии российских депутатов в специальной военной операции на Украине, заявив, что подобные поступки достойны уважения. Он также отметил и обратную практику — когда ветераны СВО идут в политику.