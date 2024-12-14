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00:45, 14 декабря 2024Мир

Шольц рассказал о помощи Европы в восстановлении Сирии

Шольц заявил, что Европа поможет Сирии в ее восстановлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Европа поможет Сирии в ее восстановлении. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X.

«После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности. Обеспечить это — важнейшая задача нового руководства. Мы будем сотрудничать с ним на этой основе», — отметил он. По его словам, Европа также поможет в восстановлении.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии. Те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел в ней работу, могут спокойно оставаться в стране, заверил Шольц.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует начать переговоры с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация), захватившей власть в Сирии, чтобы убедиться в стабильности ситуации в республике.

До этого в ФРГ заявили, что возможный массовый отток сирийцев из Германии на фоне нынешней ситуации в Сирии может ощутимо сказаться на здравоохранении страны. Отмечается, что по состоянию на конец 2023 года сирийские врачи составляли самую крупную группу иностранных медиков в Германии — почти 6000 специалистов.

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