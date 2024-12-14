В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

В Воронежской области сбили украинский дрон

В небе над Воронежской областью сбили украинский дрон. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник, запущенный со стороны Украины.

По предварительным оценкам, пострадавших и разрушений нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся», — уточнил Гусев.

Ранее днем в субботу, 14 декабря, в Брянской области уничтожили два украинских дрона. Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Россию с помощью 37 беспилотников. Большинство из них сбили в Курской области и Краснодарском крае.