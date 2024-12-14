Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 14 декабря 2024Россия

В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

В Воронежской области сбили украинский дрон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В небе над Воронежской областью сбили украинский дрон. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник, запущенный со стороны Украины.

По предварительным оценкам, пострадавших и разрушений нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся», — уточнил Гусев.

Ранее днем в субботу, 14 декабря, в Брянской области уничтожили два украинских дрона. Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Россию с помощью 37 беспилотников. Большинство из них сбили в Курской области и Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии выбрали нового президента. Главой государства стал бывший футболист. Он был единственным кандидатом на выборах

      Клуб КХЛ попросил отпустить болельщиков с работы на матч

      Опубликовано видео с места ДТП с военным грузовиком

      Ребенка придавило ледяной плитой в российском городе

      На Украине заявили о теракте в Днепропетровске

      Стало известно о ДТП с военным грузовиком

      Сломавший челюсть невесте накануне свадьбы россиянин расписался с ней и пошел под суд

      Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

      Шансы Эрдогана присоединить к Турции пять сирийских городов оценили

      Сборная «Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше