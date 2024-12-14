Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:41, 14 декабря 2024Россия

В Орловской области потушили вспыхнувший после атаки украинских дронов пожар

Клычков: пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушен
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Орловской области потушили вспыхнувший после атаки украинских дронов пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — написал он.

Губернатор назвал сложившуюся ситуацию очень непростой и попросил предоставить списки отличившихся сотрудников оперативных служб для награждения.

В ночь на субботу, 14 декабря, жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Как писал Shot, до этого в одном из районов был слышен характерный звук пролета беспилотников. Утром возгорание на поврежденном объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после атаки украинских дронов было локализовано. По словам Клычкова, никто не пострадал. Он уточнил, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 11 БПЛА над территорией региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Давно просятся в Россию». Медведев заявил о возможном появлении новых регионов в составе страны

      Трамп назначит главу Truth Social председателем президентского совета по разведке

      В Орловской области потушили вспыхнувший после атаки украинских дронов пожар

      Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США

      Стало известно об интересе «Манчестер Сити» к Погба

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      Четыре человека погибли при стрельбе на севере Франции

      Один человек погиб при стрельбе на военной базе США

      На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепре

      В США обнаружили неопознанные дроны вблизи ряда городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше