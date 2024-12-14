Клычков: пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушен

В Орловской области потушили вспыхнувший после атаки украинских дронов пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — написал он.

Губернатор назвал сложившуюся ситуацию очень непростой и попросил предоставить списки отличившихся сотрудников оперативных служб для награждения.

В ночь на субботу, 14 декабря, жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Как писал Shot, до этого в одном из районов был слышен характерный звук пролета беспилотников. Утром возгорание на поврежденном объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после атаки украинских дронов было локализовано. По словам Клычкова, никто не пострадал. Он уточнил, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 11 БПЛА над территорией региона.

