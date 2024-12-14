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13:13, 14 декабря 2024Россия

В России объяснили просьбу Турции к США об исключении из санкций против Москвы

Депутат Чепа: желающих выйти из санкций против России будет больше
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Просьба Турции к США об исключении из санкционного списка против России связана с ее экономическими интересами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что желающих выйти из ограничительных мер против Москвы будет больше.

«Турция везде ищет свои интересы. Здесь в сотрудничестве с Газпромбанком заинтересована не только Турция, а еще и Венгрия заинтересована, Болгария рассматривает сотрудничество, потому что они осуществляли платежи через этот банк. Для этих стран это экономически необходимо. Санкции против России показали и показывают, насколько это негативно отражается на экономике европейских стран и они страдают от этих санкций», — сказал депутат.

Возможно, их экономика де-факто страдает больше, чем наша экономика. Поэтому все больше и больше мы слышим таких голосов, заявлений. (...) Эти страны сейчас поднимают голос, думаю, таких голосов мы будем слышать все больше и больше

Алексей Чепадепутат Госдумы

Анкара решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, сообщила турецкая газета Hürriyet. По информации издания, власти обратились к США, чтобы получить разрешение на сделки с российской финансовой организацией. Этот вопрос обсуждали в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Турцию.

США ввели санкции против более чем 50 российских банков, в том числе Газпромбанка. Он был один из немногих крупных российских банков, который не находился под ограничениями. Через него проводились расчеты за газ с недружественными странами. Ограничения вступают в силу 20 декабря.

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