Захарова: заявление Каллас напоминает момент фильма «Красота по-американски»

Заявление желающей «справиться с Россией» главы европейской дипломатии Каи Каллас напоминает момент фильма «Красота по-американски». Об этом в своем Telegram-канале написала представитель российского МИД Мария Захарова.

«"Если мы справимся с Россией, то решим сразу очень много вопросов одновременно". И далее перечислила: Украина, Грузия, Африка, Иран и даже Ближний Восток», — напомнила заявление Каллас спикер МИД. По словам Захаровой, она увидела параллель между этим заявлением Каллас и поведением героини ленты риелтора Кэролайн Бернем, которая убеждала себя, что ее проблемы исчезнут, если она сможет продать дом.

«В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери. Примерно так же, за спиной Каллас, пока она вводила против нашей страны санкции, компания ее мужа торговала с Россией», — отметила дипломат. Повторение слов о российской угрозе она сравнила с мантрой.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что «мерзавка» Кая Каллас раздувает мнимую российскую угрозу.