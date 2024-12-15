Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:05, 15 декабря 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал одно из «самых горячих» направлений

Генеральный штаб ВСУ назвал кураховское направление одним из самых горячих
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Кураховское направление является одним из «самых горячих» на линии фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что командование принимает «необходимые решения» с учетом сложности обстановки, а также признали «значительное преимущество» Вооруженных сил (ВС) России в личном составе и технике.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что темпы по взятию Курахово растут за последние дни. Он уточнил, что бои идут непосредственно в самом населенном пункте.

Ранее украинский боец рассказал, что российские военные полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские силы контролируют теперь только промзону Кураховской ТЭС. Военный также отметил, что российские силы вошли в Зеленовку, расположенную к юго-западу от Курахово и в трех километрах от трассы в сторону Запорожья.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

      На парковке в Петербурге начался мощный пожар

      Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме

      Ученые выявили новую причину развития рака

      В Швейцарии прекратили дело против дяди Асада

      В российском регионе ввели свободное посещение в школах

      Генштаб ВСУ назвал одно из «самых горячих» направлений

      В Литве эстонские туристы помочились на подарки под елкой и попали на видео

      Зеленский захотел помочь Сирии зерном и маслом

      В Раде поддержали выступающих против сноса памятников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше