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16:03, 15 декабря 2024Силовые структуры

Из-за гибели моряка с одного из затонувших танкеров переквалифицировали уголовное дело

СК изменил статью УК о крушении танкера в Черном море на более тяжкую
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Одно из уголовных дел, возбужденных после крушения у берегов Крыма двух танкеров, переквалифицировали на более тяжкий состав. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной такого решения стала подтвержденная гибель одного из членов экипажа судна «Волгонефть-212». Теперь к делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта добавился пункт о смерти человека по неосторожности.

Танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». 13 моряков удалось спасти.

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