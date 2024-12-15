Нетаньяху провел с Трампом важный разговор

Нетаньяху поговорил с Трампом о необходимости довести до конца победу Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 15 декабря, созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом и провел «важный разговор» о необходимости до конца довести победу Израиля в текущей войне с Ираном и проиранскими силами в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращаясь к нации, израильский премьер сказал, что страна не позволит случиться повторному перевооружению ливанского движения «Хезболла» и будет действовать столько, сколько потребуется, в том числе в любой зоне и в любое время.

«Об этом я вновь говорил вчера с моим другом. (...) Это был очень теплый, дружеский и важный разговор. Мы обсуждали необходимость завершить победу Израиля, а также долго говорили о наших усилиях по освобождению наших пленных», — признался Нетаньяху.

На этой неделе у Трампа спрашивали о доверии Нетаньяху, на что американский политик ответил: «Я не доверяю никому». Он также выразил мнение, что с конфликтами на Ближнем Востоке справиться легче, чем разрешить ситуацию на Украине.