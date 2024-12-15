Один моряк погиб в результате крушения танкеров в Керченском проливе

МЧС: один моряк погиб в результате крушения танкера «Волгонефть 212» в Керчи

Один моряк погиб в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что 13 человек были эвакуированы с судна «Волгонефть 212» в результате спасательной операции. При этом стало известно, что один из членов экипажа погиб.

Ранее сообщалось, что из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов. По данным Росморречфлота, авария произошла из-за шторма. На помощь экипажам были направлены вертолет Ми-8 МЧС России и буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра. Новороссийская транспортная прокуратура приступила к выявлению нарушений в сфере безопасности мореплавания по факту потерпевших бедствие судов.