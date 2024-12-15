Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 15 декабря 2024Россия

Российские журналисты почтили память погибших в СВО коллег

В Мелитополе журналисты почтили память погибших в зоне СВО корреспондентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Запорожской области российские журналисты почтили память коллег, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, церемония прошла в историческом парке «Россия — моя история» города Мелитополь. На мероприятии присутствовали глава Союза журналистов региона и замглавы администрации города. Собравшиеся почтили память журналистов «Известий»: Семена Еремина, Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, а также военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Собравшиеся отметили, что павших коллег необходимо помнить наряду с погибшими военнослужащими.

«Война за правду идет острее, чем обычная», — сказала глава Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.

Представитель российского МИД Мария Захарова пообещала неизбежное наказание для виновных в гибели российских журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России. Она сравнила такой сценарий событий с самоубийством

      Россия сбила украинский МиГ-29

      Названы причины отказов россиянам в шенгенских визах

      Рассекречены документы о запуске станции на Венеру

      Российские журналисты почтили память погибших в СВО коллег

      Российские военные освободили Веселый Гай в ДНР

      Двукратный олимпийский чемпион по плаванию назвал самые популярные виды спорта в России

      Раскрыта стоимость активов семьи Башара Асада

      Из-за смерти пациента интерната в российском городе возбудили уголовное дело

      Приморский геодезист выжил после нападения медведя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше