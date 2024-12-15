Российские журналисты почтили память погибших в СВО коллег

В Мелитополе журналисты почтили память погибших в зоне СВО корреспондентов

В Запорожской области российские журналисты почтили память коллег, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, церемония прошла в историческом парке «Россия — моя история» города Мелитополь. На мероприятии присутствовали глава Союза журналистов региона и замглавы администрации города. Собравшиеся почтили память журналистов «Известий»: Семена Еремина, Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, а также военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Собравшиеся отметили, что павших коллег необходимо помнить наряду с погибшими военнослужащими.

«Война за правду идет острее, чем обычная», — сказала глава Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.

Представитель российского МИД Мария Захарова пообещала неизбежное наказание для виновных в гибели российских журналистов.