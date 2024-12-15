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11:33, 15 декабря 2024Россия

Захарова заявила о наказании для виновных в гибели российских журналистов

Захарова: виновные в гибели российских журналистов будут наказаны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила о наказании для виновных в гибели российских журналистов. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Спикер приурочила свою речь ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, установленному в 1991 году. Она отметила, что в настоящее время отечественные репортеры продолжают рисковать жизнью.

«Вопиющим проявлением лицемерия и двойных стандартов стала безобразная ситуация, сложившаяся вокруг доклада гендиректора [ЮНЕСКО] О. [Одри] Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, в котором были сознательно проигнорированы многочисленные убийства российских журналистов и военкоров преступным киевским режимом», — отметила она.

При этом, по словам Захаровой, ответственные за кончину журналистов не уйдут от ответственности. «Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», — подчеркнула представительница МИД.

Ранее в декабре Захарова написала, что заявление желающей «справиться с Россией» главы европейской дипломатии Каи Каллас напоминает момент фильма «Красота по-американски».

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