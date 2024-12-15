Российскому политологу запретили въезд в Армению

Российскому политологу Андранику Миграняну запретили въезд в Армению

Российскому политологу и историку Андранику Миграняну запретили въезд в Армению. Об этом сообщает Союза армян России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Мигранян прилетел в страну, чтобы посетить могилы родителей. Однако в международном аэропорту Еревана Звартноц мужчине заявили, что ему отказано в посещении исторической родины. При этом деталей о причинах подобного запрета не приводится.

В октябре 2022 года власти Армении также запретили въезд в страну главному редактору RT Маргарите Симоньян. Кроме того, парламент Армении сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

